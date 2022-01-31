شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعاضة السنية» تشارك بالمؤتمر العالمي «إيدك دبي» 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك الجمعية السعودية للاستعاضة السنية بيوم علمي كامل في المؤتمر العالمي لطب الأسنان "إيدك" دبي 2022 والذي ينطلق في دورته السادسة والعشرون، وذلك من ١-٣ فبراير 2022.

وتأتي المشاركة بعد النجاح الذي حققته الجمعية السعودية للاستعاضة السنية في مؤتمرها السعودي العالمي للاستعاضة السنية، والذي عقد افتراضياً على مدار ٣ أيام في أواخر شهر أكتوبر 2021 بمشاركة ٢٨ متحدث دولي ومحلي.

الجدير بالذكر بأن هذه المشاركة تعد كأول جمعية سعودية خليجية تشارك بيوم علمي متكامل، وبمتحدثين ممثلين لها في هذا الحدث العلمي الكبير.

كما تأتي هذه المشاركة بالمؤتمر، لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع مستوى وكفاءه العاملين في مجال طب الأسنان، وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

من جهته دعا الدكتور منصور بن قاسم عسيري، رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم.