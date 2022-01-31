شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيماً لإيوائه 7 مخالفات لنظام أمن الحدود بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (7) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.