شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات 1018 معلمًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التعليم 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات 1018 من المعلمين والمعلمات على المشاريع والتجارب وفق منهجية STEM، من خلال إكسابهم المفاهيم والمعارف الرئيسة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وأساليب التدريس والتطبيق والتقويم المرتبطة بها، وذلك خلال الفترة 30 يناير حتى 21 فبراير 2022.

وأكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل سعي الوزارة من خلال البرنامج إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس المنهج التعليمي، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه ستنفذ التدريب عبر منصة سماء للتدريب.

وأضاف أن الدورات تستهدف المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في جميع الإدارات، حيث سيتم اختيار المتدربين بعناية من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بينما سيقوم بتنفيذ الدورات الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في النشاط العلمي بوزارة التعليم من خلال مدربين قادرين على توجيه منهجية STEM في المسار الصحيح المنتظر منها أهدافًا وغايات.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM وفق توجيهات وحرص معالي وزير التعليم، عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة، التي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم، بما يتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق فرص للطلبة المبدعين للمشاركة في المنافسات والمسابقات العالمية.