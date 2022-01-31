شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ ”الخليج 365”: تعديلات في نظام العلم والشعار والنشيد الوطني وليس المحتوى عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التعديل الخاص بالعلم والشعار والنشيد الوطني لا يتضمن تعديلاً في محتواه بل في نظامه

- جاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة

- هناك اهتمام بمراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030

- الاهتمام بتعزيز الحماية اللازمة للعلم السعودي وفق تشريع واضح وآلية منضبطة لاستخدامه وصيانته

إمكانية استخدام الشعار الوطني في بعض المناسبات بما يضمن حماية العلم وكلمة التوحيد

علمت "اليوم"، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشورى بالأغلبية والخاص بالعلم والشعار والنشيد الوطني، لا يتضمن تعديلاً في محتواه بل في نظامه.

وجاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

كما ظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.

هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة، وتعزيز الحماية اللازمة للعلم السعودي وفق تشريع واضح، وآلية منضبطة لاستخدامه، وصيانته.

وفوق كل هذا إمكانية استخدام الشعار الوطني في بعض المناسبات، كالمناسبات الرياضية والاحتفالات الشعبية، وبما يضمن حماية العلم وكلمة التوحيد من الإهمال والسقوط غير المتعمد.