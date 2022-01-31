شكرا لقرائتكم خبر عن حل 53 تحدياً.. «النقل» تكشف عن إنجازاتها خلال العام الماضي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

- استهداف الوصول لـ 330 مليون مسافر ووجود مشاريع لتحقيق هذا الهدف

أكد الدكتور منصور التركي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت في العام الماضي عدداً كبيراً من المنجزات، والتي عادت بالنفع على كافة قطاعات النقل في المملكة.

وذكر الدكتور التركي في حوارٍ أجرته معه " CNBC" أن أبرز ما تحقق في 2021 هو إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُعتبر بوصلةً للقطاع في العشر سنوات القادمة، وتحمل في طياتها عدداً من المستهدفات الطموحة في مختلف القطاعات، وحزمةً من المشروعات الكبرى، وتهدف لاستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم القديم الثلاث.

وأضاف الدكتور التركي أن من ضمن المنجزات افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، الذي سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تحقيق انخفاض في نسبة تأخر مشاريع إنشاء الطرق لتصل إلى 14.4% بنسبة انخفاض تتجاوز 25% مقارنةً بعام 2020م، وأن منظومة النقل ستواصل العمل لتحقيق بقية مستهدفاتها، ومنها إطلاق مشروع كود الطرق.

وحول تأثير جائحة كورونا على حركة النقل الجوي في المملكة، ذكر سعادة التركي أن الجائحة أثرت على كافة القطاعات وبشكل دقيق قطاع النقل الجوي، إلا أنه رغم ذلك تم تحقيق عدد من النجاحات، حيث تم تصنيف 4 من مطارات المملكة

لأول مرة ضمن أفضل مطارات العالم، إضافةً لتصنيف شركة الخطوط السعودية من أفضل شركات الطيران تحسناً في العالم، مبيناً بأن قطاع الطيران بدأ بالتعافي من تداعيات الأزمة تدريجياً، بعدما بلغ عدد المسافرين لعام 2021م 47 مليون مسافر، بزيادة بلغت 27% مقارنة بعام 2020م، مؤكداً مواصلة المنظومة عملها لتحقيق مستهدف الوصول لـ 330 مليون مسافر، ووجود مشاريع لتحقيق هذا الهدف، منها إطلاق ناقل وطني جديد، وجعل جدة والرياض محورين عالميين.

وخلال الحوار ذكر وكيل التخطيط والمعلومات أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت في العام المنصرم بإطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، التي ستسهم بتسهيل الإجراءات، من خلال دمج عدد من التراخيص في ترخيص واحد. حيث ساهمت في ارتفاع عدد الرخص المصدرة إلى أكثر من 48 رخصة اليوم، 60٪؜ منها شركات سعودية، وأن العدد حتى الآن لا يزال في ازدياد. مضيفاً بأن المنظومة قامت بإطلاق 5 منصات لوجستية، وأنها تستهدف الوصول إلى 20 منصة في عام 2025م، وأن تكون المملكة من ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي، مشيراً إلى استراتيجية القطاع اللوجستي تستهدف دعم الناتج المحلي خلال الـ 10 سنوات القادمة بحوالي 120 مليار ريال.

وأشار التركي إلى أنه تم إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية، وشهدت انضمام 15 ألف متدرب، كما قامت بإطلاق قريتين شحن، وحققت ارتفاعاً في نسبة مناولة الحاويات وصل إلى أكثر من 10٪؜ مقارنة بالعام السابق، إضافةً إلى نقل 11 مليون طن من المعادن رقم قياسي للمملكة، مبيناً بأن المنظومة أنشأت مجلساً للشراكة مع القطاع الخاص، ونجحت بحل 53 تحدياً، وتحديد خطة زمنية لحل 44 تحدي.

وفيما يخص موانئ المملكة، ذكر التركي أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يستهدف بحسب عقد التخصيص المبرم زيادة القدرة السنوية لمناولة الحاويات في الميناء إلى 7.5 مليون حاوية نمطية، بمعدل زيادة أكثر من 120%، للوصول إلى مستهدف عام 2030م بزيادة مناولة الحاويات إلى 40 مليون حاوية سنوياً، والمساهمة بتوفير أكثر من 4,000 وظيفة.

وأضاف التركي أن الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد تستهدف زيادة أطوال السكك الحديدية إلى 8 آلاف كم، لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل: الصناعة، التعدين، والتجارة، مبيناً بأن العمل جاري على اعتماد استراتيجية السكك الحديدية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي سيكون لها الإسهام البالغ في رفع مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الأثر السلبي من البيئة الناتج عن هذا القطاع. كما أضاف أن الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها بسكك حديدية جديدة طولها 1020 كم، وبإجمالي أطوال يصل إلى 1600 كم، يربط موانئ الساحل الشرقي بالغربي، يتكون من 6 مسارات، ويتضمن أكثر من 5 مراكز لوجستية، ويتوقع أن يصل حجم البضائع فيه إلى أكثر من 50 مليون طن، ويساهم بنقل 3 مليون مسافر.

وفي ختام حديثه أكد الدكتور التركي التزام المنظومة بالتوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مبيناً بأنه تم الوصول للتوطين الكامل بنسبة 100% في عدد من المجالات، وأن المنظومة تستهدف توطين 45 ألف وظيفة خلال العامين القادمين.