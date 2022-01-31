ضبط باكستاني بحوزته 220 كيلوجراما من القات

الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني صوت مجلس الشورى خلال جلسته اليوم بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

إطلاق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز أطلقت وزارة العدل خدمة "نسخ وكالة" عبر بوابة ناجز، والتي تمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني من خلال النسخ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 79 مخالفاً لنظام البيئة في أسبوع ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفا لرعيهم 582 متنا من الإبل و 1250 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة. كما ضبطت 21 مخالفا لنظام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

فرصة لهطول أمطار رعدية على 8 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | بيت خبرة لتطوير التدريب الإلكتروني تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير منظومة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال في المدينة المنورة دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

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