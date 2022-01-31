شكرا لقرائتكم خبر عن 54 % يختارون «نجد» مسمى لممشى «الشؤون البلدية» لهواة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عن إزالة سور مبنى الشؤون البلدية بطريق الملك فهد وتخصيصه كممشى لهواة الرياضة.

وقال "الحقيل" على صفحته الرسمية في "تويتر"، "بعد إزالة سور مبنى الوزارة الواقع على طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، وتحويل المكان لممشى مناسب لهواة الرياضة، شاركونا رأيكم بتسمية الممشى"، فيما اختارت غالبية الآراء تسميته بمسمى "نجد"، بنسبة ٥٤٫٣٪؜.