شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع»: ضبط 165 ألف من المواد المخالفة خلال 2021 عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إحصائية لعام 2021، موضحة أن الهيئة ممثلة في المركز الموحد لضبط المخالفات الإعلامية شنت جولات رقابية مستمرة.

ووصلت عدد الجولات ما يقارب 21922 خلال عام 2021، بمعدل 1246 زيارة لرقابة السينمائية، و200 مخالفة مسجلة بالمنصة الوطنية للمخالفات، و733 للمخالفات السينمائية، و165 ألف من المواد المخالفة المسحوبة، فيما بلغت الجولات الرقابية على الأنشطة الإعلامية 20 ألفا.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على الالتزام الأنشطة الإعلامية بالأنظمة واللوائح، وحماية المستهلك من المحتوى المخالف.