شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 3.233 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2022م، من انتزاع 3.233 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 101 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.302 لغمًا مضادًا للدبابات، و516 ذخيرة غير متفجرة، و314 عبوة ناسفة.

ونُزِع 48 لغمًا مضادًا للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و33 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكَّن فريق "مسام" من نزع 700 لغم مضاد للدبابات و77 عبوة ناسفة.

كما نُزِع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ذخيرة واحدة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نُزِع 145 لغمًا مضادًا للدبابات و26 ذخيرة غير متفجرة، وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج نُزِع 107 ألغام مضادة للدبابات و8 عبوات ناسفة، وفي محافظة مأرب تمكَّن الفريق من نزع 85 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المدينة، ونزع 32 لغمًا مضادًا للأفراد و435 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة و159 عبوة ناسفة في مديرية الوادي، كما نزع الفريق في محافظة شبوة 20 لغمًا مضادًا للأفراد و241 لغمًا مضادًا للدبابات و373 ذخيرة غير متفجرة و29 عبوة ناسفة بمديرية عتق، ونزع 599 لغمًا مضادًا و8 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان.

وتمكَّن فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 39 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية موزع، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و 25 لغمًا مضادًا للدبابات و24 ذخيرة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 14.039 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 314 ألفًا و891 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.