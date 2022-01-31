شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" : ارتفاع سجلات قطاع التعدين 1292% خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • عدد السجلات العاملة بقطاع التعدين بالمملكة 4,125 سجلاً تجارياً

كشفت وزارة التجارة تسجيل ارتفاع في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال ست سنوات (2021/2015)، حيث بلغ إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 (1,365) سجل تجاري بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجل تجاري فقط.

وأظهرت إحصاءات الوزارة بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4,125 سجلاً تجارياً.

جاءت هذه الزيادة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.

يذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للمساهمة في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.