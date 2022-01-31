وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء، إضافة إلى رفع نسبة رضا المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز
واختيار أيقونة "نسخ وكالة سابقة"، وإدخال رقم الوكالة المراد نسخها ورقم هوية أحد أطرافها واختيار نوع النسخ.
وأكدت وزارة العدل أن إتاحة خدمة نسخ وكالة إلكترونياً يأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.