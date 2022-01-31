ضبط 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن

إطلاق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز أطلقت وزارة العدل خدمة "نسخ وكالة" عبر بوابة ناجز، والتي تمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني من خلال النسخ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 79 مخالفاً لنظام البيئة في أسبوع ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفا لرعيهم 582 متنا من الإبل و 1250 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة. كما ضبطت 21 مخالفا لنظام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

فرصة لهطول أمطار رعدية على 8 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | بيت خبرة لتطوير التدريب الإلكتروني تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير منظومة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال في المدينة المنورة دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمير عسير يبدأ زيارة الأيام الـ 9 لبلقرن بدأت السبت فعاليات زيارة أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لمحافظة بلقرن ومراكزها التسعة، شمال منطقة... بلقرن: سعد آل عمار بلقرن: سعد آل عمار 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

400 متطوع بمساجد جدة دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة مبادرة توعوية بعنوان: «صلاتنا... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

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