ضبط 79 مخالفاً لنظام البيئة في أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفا لرعيهم 582 متنا من الإبل و 1250 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

كما ضبطت 21 مخالفا لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 67 مترا مكعبا من الحطب المحلي في عدد من مناطق المملكة، و11 مخالفا لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصص لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في عدد من مناطق المملكة.

كذلك تم ضبط 19 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

ومخالفا لنظام البيئة لحيازته 5 ظباء فلودير وتمساحا ونسرا، من خلال موقع أُعدّ لذلك دون ترخيص في خميس مشيط.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 4 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي الحدودالشمالية والقصيم على متن 4 مركبات.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.