شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 41 منشأة ورصد 96 مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال الأيام الأربعة الماضية, 10,256 جولة رقابية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية والتي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 96 مخالفة، وإغلاق 41 منشأة مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكّدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.