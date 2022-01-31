شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة للجميع» يستعد للنسخة الثانية من مؤتمر تعزيز الحياة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جلسات نقاش مع خبراء في مجال الصحة وحصص تمارين رياضية على مدار أيام الفعاليات

يستضيف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مؤتمراً لمدة يومين في مدينة الرياض خلال شهر فبراير من هذا العام، والذي سيركز على النظام الصحي بشكل كامل، وأهمية التمارين الرياضية، والإبداع، والصحة العقلية.

وسيعقد مؤتمر تعزيز الحياة الصحية في مركز الملك عبد الله المالي "كافد" خلال الفترة من ١٠ إلى ١١ فبراير، والذي سيبني على النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت في عام 2019 حيث تركز هذه النسخة على عنوان "وضع الحياة الصحية".

وخلال المؤتمر الذي يستند على أربعة ركائز وهي: الغذاء والتغذية، والتمارين الرياضية، والوقاية من الإصابات، والتواصل بين العقل والجسم، حيث سيقدم الخبراء سلسلة من الحوارات، وورش العمل، والأنشطة، وحصص التمارين الرياضية المصممة لتوفير دليل شامل للحياة الصحية لكل فرد في المجتمع، بمختلف فئاته العمرية والقدرات الجسدية ومن كلا الجنسين.

وستتضمن النقاشات أيضًا أبرز التوجهات الرئيسية والتقنيات الجديدة، والتحولات الاستهلاكية التي شكلت هذا المجال. بالإضافة إلى الترويج لأنماط الحياة النشطة، والدفع بالنقاشات حول الصحة واللياقة البدنية، حيث ستركز مجموعة من الجلسات على أهمية الحالة العقلية الصحية، وتأثيرها الإيجابي على صحة الأفراد.

وفي إطار هذا الإعلان، صرّح رئيس الإتحاد السعودي للرياضة للجميع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: "نحن متحمسون لإعادة تنظيم مؤتمر تعزيز الحياة الصحية إلى الرياض في شهر فبراير، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع لمتابعة الحوارات، وورش العمل، والأنشطة التي ستجري خلال أيام المؤتمر."

وأضاف سموه: "إن عدد الأفراد الذين يتمتعون بأسلوب حياة نشط في جميع أنحاء المملكة يزداد يوماً بعد يوم، مما يساعد على تحسين صحة وعافية الافراد في وطننا – على صعيد الجسم والعقل. إن هذا المؤتمر لا يكرّم هذا الجهد الهائل فحسب، بل يساعد أيضًا على بناء زخم أكبر؛ عن طريق تزويد الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، بالمزيد من المعلومات والإرشادات والتحفيز لعيش حياة نشطة وصحية".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سيتيح الدخول للمؤتمر بشكل مجاني، ويمكن التسجيل للحضور عبر موقع المؤتمر (www.lec-ksa.com) ومن ناحية فعاليات المؤتمر، فإنه سيتم تنظيم الأنشطة، والمعرض وورش العمل والفعاليات الجانبية خلال الفترة من ١٠ إلى ١١ فبراير. ولضمان التنوع والشمولية ضمن المشاركات من الجميع، سيخصص المؤتمر خدمة الترجمة الحية خلال المؤتمر.