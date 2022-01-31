شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد غدٍ الأربعاء زيارة رسمية إلى الأردن على رأس وفد من المجلس، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من دولة رئيس مجلس الأعيان الإردني فيصل بن عاكف الفايز.

وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بعددٍ من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية، كما سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الأعيان ، ويلتقي رئيس مجلس النواب الأردني، وذلك لبحث العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، والدفع بمجالات التعاون والعمل البرلماني والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلسي الأعيان والنواب في الأردن، وتعزيز عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتجذرة وما تشهده من تنامي مستمر في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين.