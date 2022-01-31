شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المملكة بتسجيل 4211 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (4211) إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي (5162) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (967) حالة، وتسجيل 4 وفيات.

وبينت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (687264) إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (640353) حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8940) وفاة - رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).