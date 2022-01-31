شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 3 إصابات كورونا في الفصل الواحد يحول الدراسة «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية» عن تعليق الفصل والتحويل إلى الدراسة عن بُعد لمدة يومين؛ بظهور 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال 5 أيام، مشددة على الجهات التعليمية بضرورة الحرص على التعقيم وحصر ومراقبة المخالطين في حال ظهور إصابة أو اثنتين في الفصل نفسه، دون إجراءات أخرى.

ظهور حالة رابعة

وأوضحت أنه في حال ظهور 3 حالات يتم تعليق الفصل والتحويل للدراسة عن بُعد لمدة يومين، من قبل مدير المدرسة، والرفع لمكتب التعليم وإدارة الشؤون الصحية المدرسية عبر النماذج المعدة لذلك، ويكتفى باليومين فقط، وإذا كان الفصل مجموعات تعلق المجموعة التي بها الإصابة فقط، وفي حال ظهور حالة رابعة مخالطة وثيقة للمصابين السابقين، في نفس الـ5 الأيام التي تمت فيها المخالطة «مسافة أقل من 1.5 متر»، في فترة أطول من 15 دقيقة دون ارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل غير صحيح، أو إخوة أو أقارب أو يستقلون وسيلة النقل ذاتها، يغلق الفصل الذي ظهرت فيه الحالة لمدة يومين، والرفع لمكتب التعليم وإدارة الشؤون الصحية لمراجعة الإجراء، ولا يتم ربط الحالات ببعضها في الفصول إلا إذا كانت هناك مخالطة وثيقة، إذ قد يكون سبب الحالة الجديدة من خارج المدرسة، وهنا يتم التحقق فيه من التقصي الوبائي، ومراجعة الإجراءات مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية ومكتب التعليم وفق التوجيهات المبلغة بذلك.

غير مكتملي التحصين

وفيما يخص التعامل مع الفئات غير مكتملة التحصين، فإنه حال ظهور إصابة مؤكدة، يتم حجر الطلاب المخالطين الوثيقين وهم في حيز الـ 1.5 متر فقط لمدة 7 أيام، وفي حال عدم ظهور أعراض يعودون دون الحاجة إلى عمل مسحة مع إمكانية تقليص المدة إلى 5 أيام، وذلك بعمل مسحة وتكون نتيجتها سلبية، وفي حال ظهور حالة إصابة مؤكدة في المجموعة نفسها خلال الـ 5 الأيام، يتم تعليق المجموعة وتحويلها عن بُعد لمدة يومين من قبل مدير المدرسة، والرفع لمكتب التعليم وإدارة الشؤون الصحية لمراجعة الإجراء الصحي، وفي حال عدم التبليغ بإجراء إضافي يعزل الطلاب المخالطون الوثيقون للطالب الثاني في حيز الـ 1.5 متر لمدة 7 أيام.

المسحة السلبية

وقالت: إنه في حال عدم وجود أعراض تكون العودة دون طلب مسحة، ويمكن تقليص المدة لـ 5 أيام بعد إجراء المسحة، وظهور النتيجة سلبية، وفي حال ظهور حالة إصابة مؤكدة لحالة مخالطة مخالطة وثيقة في فصل آخر، خلال 5 أيام يتم تعليق المجموعات التي ظهرت فيها الحالات لمدة يومين والرفع لمكتب التعليم وإدارة الشؤون الصحية، وفي حال عدم التبليغ بإجراء إضافي يكتفى بعزل المخالطين الوثيقين فقط للحالات في مسافة الـ 1.5 متر لمدة 7 أيام، ويمكن تقليص المدة إلى 5 أيام في حال عمل مسحة وكانت نتيجتها سلبية وعودة باقي المجموعة.