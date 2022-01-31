شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء تصاميم مشاريع تصريف الأمطار بـ«ضاحية الدمام».. والتنفيذ وفق الاعتمادات المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير لـ(اليوم)، أن الأمانة أنهت تصاميم شبكات تصريف مياه الأمطار كافة، بكامل أحياء ضاحية الملك فهد بالدمام لعام 2021 - 2022، مشيرا الى ان تنفيذها سيكون وفق الاعتمادات المالية، وذلك ضمن المشاريع النوعية التنموية الخدمية، التي تستهدف خدمة أهالي الضاحية وحاضرة الدمام.

خطة متكاملة

وأوضح أن ضاحية الملك فهد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 29 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة الشوارع أكثر من 13 مليون متر مربع، لافتا إلى أن الأمانة وضعت خطة حالية ومستقبلية متكاملة لتنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار.

دراسة وتصاميم

وقال: إن إجمالي عدد المشاريع الحالية يبلغ 4، وتم الانتهاء من إعداد دراسة وتصاميم منظومة تصريف مياه الأمطار لكامل أحياء ضاحية الملك فهد، فيما سيتم استكمال طرح المشاريع المستقبلية وفق المخصصات المالية المتوافرة، وهي عبارة عن شبكات تصريف أمطار، إضافة إلى محطة ضخ جنوب أرض المعارض وخط طرد.

خطوط طرد

وأكمل أن المرحلة الأولى لمشروع تصريف مياه الأمطار تتضمن خطي طرد متوازيين، قطر 1800 مم بطول 16170 مترا طوليا، ابتداء من المصب على الخليج العربي، مرورا بحي النابية، وشارع سهل بن حنيف، وحتى طريق أبو حدرية عند بداية الضاحية بالحي الخامس، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد، التي تتضمن خطي طرد قطر 1800 ملم من طريق أبو حدرية بالحي الخامس بالضاحية، وحتى محطات تصريف مياه الأمطار من الحي الثاني والحي الخامس بطول 11.38 كم تقريبا، مبينا أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع.

محطة ضخ

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد، التي تتضمن محطة ضخ بكامل مشتملاتها تخدم الحي الخامس، فيما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد، التي تتضمن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بضاحية الملك فهد بالدمام، وشبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وأجزاء من الحيين الخامس والسادس، بأقطار من 400 ملم إلى 3000 ملم.

فرص وظيفية

وزاد أنه تم طرح مشروع لتطوير مشروع «بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام»، بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبرنامج «جودة الحياة»، وبرنامج «كفاءة الإنفاق»، وسيتم طرحه على ثلاث مراحل؛ الأولى مرحلة إبداء الرغبات، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مبينا أنه سيسهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة ودعم مفهوم أنسنة المدن.

حدائق وساحات

وكشف عن أبرز تفاصيل مشاريع أنسنة المدن المنتهية والجارية والمستقبلية لعام 2021 - 2022، التي تضمنت تنفيذ مشروع تنفيذ ساحة البهجة بحي النزهة بالدمام «المرحلة الأولى»، وكذلك مشروع تنفيذ حدائق بحاضرة الدمام المرحلة الأولى، التي تضمنت تنفيذ 17 حديقة مساحتها الإجمالية أكثر من 100 ألف متر مربع، إضافة إلى تنفيذ مشروع تأهيل الطرق المحورية بحاضرة الدمام، مثل: شارع عبدالله بن رواحة والشارع الحادي عشر والشارع التاسع وشارع سفيان بن وهب وشارع الواقدي، فيما يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بالدمام المرحلة الثانية، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حدائق بحي الشعلة بالدمام، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير الحدائق القديمة بحاضرة الدمام، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من تأهيل وتطوير الحدائق القديمة بحاضرة الدمام.

زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية

خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات

تحقيق عناصر جودة الحياة ودعم مفهوم أنسنة المدن