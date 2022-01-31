شكرا لقرائتكم خبر عن 247 قرار علاج عبر «عنايتي» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء 247 قرار علاج من خلال البرنامج الإلكتروني للهيئة الطبية العامة «عنايتي» خلال الفترة من 16 - 20 يناير 2022.

ويتيح البرنامج إدخال البيانات ذاتيا دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة الطبية العامة، وذلك تسهيلا على المرضى واختصارا لجهودهم ووقتهم، وتسريع إجراءاتهم.

وعملت الشؤون الصحية على أتمتة جميع إجراءات الهيئة إلكترونيا، التي تشمل 12 خدمة عبر نظام طبي إلكتروني يتم من خلاله متابعة الإجراءات من قبل المعنيين، والتأكد من نسب الإنجاز عبر مؤشرات دقيقة لضمان إنجاز تعاملات المراجعين أولا بأول وبيسر وسهولة.

وذكرت صحة المحافظة أنه بإمكان المراجع الآن الدخول على التطبيق الإلكتروني وتحميله على الأجهزة الذكية، واستكمال جميع المتطلبات دون مراجعة الهيئة، مع تتبع حالة الطلبات، وتوثيق العمليات والتحقق من الوثائق المرفقة من قبل المشرفين.