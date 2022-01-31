شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل لتنمية الجوانب العقلية لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين د. موسى آل زعلة، أن مرحلة الطفولة تعتبر من أهم مراحل تكوين خصائص الطفل النفسية، وبناء شخصيته، وأنه على الآباء والأمهات والمربين معرفة خصائص تلك المرحلة، وتفهمها، لأن النجاح في هذه المرحلة هو نجاح في تكوين شخصية الطفل المستقبلية، وبناء قدرته النفسية السوية.

وقال: الطفولة هي المرحلة التي يمر بها الإنسان منذ الولادة وحتى البلوغ، ويمر الطفل خلالها بمراحل عديدة، هي الطفولة المبكرة من الولادة إلى 6 سنوات، والطفولة المتوسطة «6 إلى 9 سنوات»، والطفولة المتأخرة «9 إلى 12 سنة». وأضاف: في مرحلة الطفولة المبكرة يعتمد الطفل اعتمادا كليا على والديه، لأن ذلك يحفظ له حياته، ويحقق له الأمان، ويتعلم كيفية التعامل داخل الأسرة والمدرسة ثم المجتمع، ويبدأ في الاستقلال تدريجيا، حتى يتم اكتمال نموه الفسيولوجي والنفسي والعقلي والاجتماعي واللغوي شيئا فشيئا.

وذكر د. آل زعلة خصائص النمو الحركي لمرحلة الطفولة، وهي النشاط الزائد والتآزر بين العضلات الدقيقة وأجهزة الحس والمهارات الحركية الدقيقة والكبيرة وتطور مهارات الاستقلالية الذاتية ومهارات الكتابة والقراءة والرسم والتلوين ومهارات اللعب.