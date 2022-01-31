شكرا لقرائتكم خبر عن 95 عملية ساد وشبكية وتقليص قوائم الانتظار بـ«تخصصي الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيس تشغيل مستشفى العيون التخصصي بالظهران د. إيمان الملا، دور المستشفى في تقليص قوائم الانتظار لعمليات الساد والشبكية، شاكرة كل من تطوع من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين بوقته وجهده لإنجاح هذه المبادرة بإشراف الإدارة الطبية بالمستشفى ومتابعة د. فاطمة الشملان.

تقليص القوائم

وقالت المدير الطبي بمستشفى العيون التخصصي بالظهران د. فاطمة الشملان لـ ”الخليج 365”: إن يوم أمس الأول، كان الأخير لمبادرة «علشان عيونكم»، والتي أقيمت للعام الثاني بالمستشفى، بهدف تقليص قوائم انتظار عمليات الساد، الخاصة بعتامة عدسة العين، بالإضافة إلى تقليص قوائم انتظار عمليات الشبكية.

صعوبات وتحديات

وأوضحت أن جميع الفريق الموجود مكون من متطوعين ومتطوعات بمستشفى العيون التخصصي وجراحين متطوعين من طاقم المستشفى والمنطقة الشرقية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة إلى أنهم واجهوا صعوبات وتحديات خاصة مع جائحة كورونا، وإصابة عدد من الطاقم والمراجعين بكورونا إلا أنه تم تخطي هذه الأزمة.

عمليات متنوعة

وبيّنت أنهم تمكنوا من تقليص قوائم انتظار عمليات الساد والشبكية، وبلغ عدد قوائم انتظار عمليات العيون في المملكة في عام 2021، 4700 مريض، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد إنجاز 2995 عملية عيون متنوعة.

«علشان عيونكم»

وأضافت إن مبادرة «علشان عيونكم» استمرت لمدة 4 أيام، في يوم السبت من كل أسبوع، تم خلالها الانتهاء من نحو 95 حالة ما بين عمليات الساد والشبكية.