شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «الخضار والورقيات والزراعة العضوية» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا بمكتبه في محافظة القطيف، لإطلاق الفعالية الأولى هذا العام تحت مسمى «مهرجان الخضار والورقيات والزراعة العضوية»، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، في الواجهة البحرية بكورنيش محافظة القطيف.

وتستهدف هذه الفعالية دعم المزارعين بالمنطقة الشرقية، ودعم الزراعات ذات الميزة النسبية، وقدرت المساحة التي سوف تقام فيها هذه الفعالية في موقعين، الأول بخيمة 20×40 مترا، والثانية خيمة تقدر مساحتها بـ20×10أمتار، وتطلق الفعالية في 6 من فبراير 2022م، وتستمر لمدة 5 أيام.

كما تستهدف هذه الفعالية المزارعين، والمهتمين بالزراع بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى جميع أفراد الأسرة، ويتوقع أن يشارك فيها 25 مزارعا، مع عدد من الأسر الريفية.