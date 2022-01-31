شكرا لقرائتكم خبر عن كسوة وإفطار 100 عامل ضمن «شتاء دافئ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك فريق «بصمتنا» التطوعي، في كسوة الشتاء، وإفطار 100 عامل بكورنيش الخبر، ضمن مبادرة «شتاء دافئ»، وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر.

كانت البلدية قد بدأت العمل في حديقة بحي الصدفة، على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، سعيا لتحقيق توازن بيئي يتماشى مع نهضة التحديث، التي تشهدها الخبر، من خلال زيادة أعداد الحدائق، وإسهامها في خدمة المجتمع؛ لتكون متنفسا للأهالي، تعزيزا لجودة الحياة، موضحة أن هناك 86 متنزها وحديقة وساحة في الخبر، تتمتع بطابع عصري في التصميم والإنشاء.

وقال رئيس البلدية م. مشعل الحربي لـ«اليوم»: إن حديقة حي الصدفة تتضمن مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 15000م2، وأكثر من 400 شجرة، ومسطحا مائيا بمساحة تزيد على 1500م2، وممشى بطول 580م، ومناطق ألعاب أطفال، ومسرحا عاما، موضحا أن التنوع في الخدمات يأتي لجعل جميع الحدائق مناسبة لكل فرد، وللمساهمة في تعزيز الجوانب الاجتماعية والسياحية في الخبر.