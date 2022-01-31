شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات تطوعية في «نعزز التزامنا» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك عدد من المتطوعين في مبادرة «نعزز التزامنا»، في محافظة القطيف، وذلك ضمن جهودها، بمشاركة المنشآت، في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما يعكس حسًا والتزامًا مجتمعيًا قويًا؛ للإسهام بدورهم في الحد من انتشار فيروس « كورونا »، من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الوقائية، والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».