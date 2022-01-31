شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. إغلاق طريق «218» مع السريع «1» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق طريق «218» مع الطريق السريع «1»، في اتجاه الجنوب، وذلك من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة المقبل، وحتى الخامسة مساء نفس اليوم.

كان المركز قد أغلق طريق «6» مع طريق الديرة في اتجاه الشمال بحي جلمودة، وذلك يوم أمس الأول، مشيرًا إلى تغيير حد السرعة في طريق 1، ما بين طريق المسجد، وطريق الأنصار باتجاه الشمال والجنوب، من 110 كيلو مترات في الساعة، إلى 80 كيلو مترا.

وأغلق المركز من قبل طريق 274 ما بين طريق أبو حدرية، وطريق 317، وطريق 334، ما بين طريق أرامكو وطريق 17، وطريق الدرعية مع طريق 7 باتجاه جلمودة، حتى يوم أمس الأحد.