شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 16 موهوبا على عرض المشاريع وإجراءات التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لقاءات تأهيلية للطلاب الموهوبين، لتحقيق مستوى مشاركة للطلاب الموهوبين في منافسات أولمبياد 2022، ويستهدف مركز الموهوبين ببرامج الدعم الموجهة، استمرار تحقيق النتائج الإيجابية في الأولمبياد أو المسابقات الدولية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن اللقاءات الإعدادية للطلاب الموهوبين تأتي ضمن برامج دعم موجهة لتحقيق جودة المشاركات ومعالجة التحديات على مستوى كل مشروع لكل موهوب، موضحا أن اللقاءات تتضمن ورش تدريب مثل «إرشادات التعامل مع المحكمين»، وأساليب عرض البحوث بالطرق العلمية المعتمدة ووفقا للمعايير المنظمة لها استفاد منها نحو 16 موهوبا.

وبيَّن الباحص أن البحوث العلمية والمشاركات الفاعلة قد تتطلب تمرسا من الموهوب بطرق العرض والتعامل مع قواعد التحكيم ومعايير المحكمين، وهو ما يدفع نحو تدريب الموهوبين على تصنيف الأبحاث ومراجعته الأخطاء الناجمة من طريقة العرض واستكمال نواقص المواد العلمية والأبحاث، مشيرا إلى أن إدارة التعليم تسعى لرفع تلك المستويات بتوفير المدربين المتخصصين لضمان تحقيق تلك المشاريع الأهداف المتوقعة.