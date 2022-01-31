شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مدنية لمدة أسبوع في «جواثا السياحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال في مدينة جواثا السياحية بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، لمدة أسبوع، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها في 13 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين.