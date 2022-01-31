شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات التحدث والكتابة بالإنجليزية في «تعليم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» فاطمة الفهيد، أهمية تحقيق المنجزات النوعية، والسعي لتنمية مهارات التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، ومواكبة المتغيرات، وما يستجد من إستراتيجيات في أساليب التعلم، والإدارة الصفية؛ لتدريس المتعلمين الصغار خلال الجلسات التدريبية، التي استمرت لمدة خمسة أسابيع.

وأعربت عن اعتزازها بمنسوبات تعليم الشرقية وبراعتهن وتميزهن في جميع المجالات والتخصصات، واللاتي يسعين لكسب الرهان في إثبات جدارتهن في مشاركتهن بالأنشطة والمحافل المحلية والخارجية وتحقيق وسام التميز وهن يثبتن للعالم أجمع على أنهن قادرات أن يمثلن العلامة الفارقة في المكتسبات التعليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرنامج «تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار»، بالتعاون مع جامعة «جورج ميسن الأمريكية»، الذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي والتدريب والابتعاث، ممثلةً بقسم اللغة الإنجليزية عن بُعد، الذي يستهدف معلمات المرحلة الابتدائية والصفوف المبكرة، في إطار التعريف ببرنامج تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار الدولي، ودوره التحفيزي في تحقيق التنمية البشرية في مهارات تعلم اللغة الإنجليزية وأهدافه ومخرجات جلساته التدريبية.

وتضمن البرنامج التعريف بالأجزاء الرئيسية للبرنامج، الذي يتكون من خمس وحدات من فيديوهات ومقالات، وتحتوي الوحدة الأولى على مقالتين تقرأهما المتدربة، التي تتضمن مشاهدة العديد من الفيديوهات التي تساعدها في الإجابة عن المناقشات، بينما الوحدة الثانية تعني بالأعمال الروتينية التي تكررها المعلمة أثناء شرحها للحصة مما يساعد الطلاب على تعلم اللغة وتصميم الدرس بصورة أفضل وأكثر فاعلية.

يُذكر أن البرنامج أسهم في مرحلته الأولى بتدريب ست مشرفات لمادة اللغة الإنجليزية من تعليم المنطقة الشرقية، وأن البرنامج يمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة التعليم والقنصلية الأمريكية في حال اجتياز المتدربة لجميع متطلبات المهمات الأدائية لمختلف التطبيقات العملية في البرنامج.