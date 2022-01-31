شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الأدلة التشغيلية في الابتدائية ورياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش اجتماع اللجنة الإشرافية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، الذي عقدته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، أمس، برئاسة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، وبحضور جميع مديري مكاتب التعليم في المنطقة، والإدارات المعنية، مؤشرات العودة الحضورية في المدارس كافة، ومستويات إنجاز خطط العودة، وتنفيذها بتطبيق الأدلة التشغيلية في جميع المدارس.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن الاجتماع تابع سير برامج التهيئة لكل من الأسرة وولي الأمر والطالب أو الطالبة، وكذلك ما تحقق من البرامج النفسية والإرشادية وبرامج التهيئة والدعم الإعلامية، لافتا إلى متابعة المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان العودة الآمنة وفقا للدليل الوزاري.

وبيّن أن نتائج تحليل المؤشرات في مناطق التوقعات جاءت مبشرة جدا، وأن مدير عام التعليم وجه مديري المكاتب بتقدير الشكر لشركاء التعليم أولياء الأمور الذين قدموا كل دعم ومساندة لاستمرار التعليم لأبنائنا وبناتنا في جميع الظروف.