شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، جلسة الدورة الأولى من الفترة السابعة للعام المالي «1443-1444هـ /2022م»، لمجلس المنطقة الشرقية، غدا الثلاثاء.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة الشرقية م. بندر السبيعي أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض ما تم اعتماده من مشاريع تنموية للمنطقة الشرقية ومحافظاتها بميزانية الدولة للعام المالي «1443-1444هـ /2022م».