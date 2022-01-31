شكرا لقرائتكم خبر عن 29164 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، في الفترة من 20 - 26/ 6/ 1443هـ، 29164 مخالفة بمناطق المملكة كافة.

وتصدرت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8012، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4413 مخالفة، والشرقية بـ 3632، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2564، ومنطقة حائل بـ 2046، ومنطقة القصيم بـ 1929، ومنطقة الجوف بـ 1355، ومنطقة جازان بـ 1178، ومنطقة تبوك بـ 1012، ومنطقة الباحة بـ976، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 730، ومنطقة عسير بـ 693، ومنطقة نجران بـ 624. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.