شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تراجع مبشر للمنحنى.. وانخفاض «الحرجة» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي: إن منحنى إصابات كورونا في المملكة يشهد مستويات إيجابية وأكثر اطمئنانا، متوقعا انخفاض الحالات الحرجة والمنومة خلال الأيام المقبلة.

منحنى الإصابات

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات الفيروس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، أمس، أن «الصحة»، في ذات الوقت، تتابع بقية الحالات سواء المنومة بالعنايات الحرجة، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية، ولكن نعلم دائما أن الحالات الحرجة تتبع منحنى الإصابات في أسبوعين إلى 4 أسابيع، ونحن نستبشر خيرا في مقبل الأيام أن تشهد انخفاضا فيها، والأهم أن نواصل الاحترازات الوقائية والتقيد بها والحصول على اللقاحات المستحقة.

الجرعة المعززة

وأشار «العبدالعالي» إلى أن الجرعة المنشطة أو المعززة يستطيع الحصول عليها كل من تلقى الجرعة الثانية بعد 3 - 6 أشهر ممن هم فوق الـ16 عاما، منوها بأن المتعافي من الإصابة بإمكانه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مباشرة.

وأوضح أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة وصلت إلى أكثر من 56 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.6 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

جولات رقابية

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» في المنشآت والأسواق التجارية، وذلك تشاركا مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة مع القطاعات الحكومية كافة.

وأبان بأن الوزارة ممثلة بأمانات المناطق، نفذت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة في الأول من شهر أكتوبر وحتى أمس الأول، 528.489 زيارة.

وأضاف السويلم أن الوزارة تشدد على أصحاب المنشآت والمحال التجارية التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال «محصن»، وذلك عبر تطبيق «توكلنا»، بدءا من غد الثلاثاء 1 فبراير 2022م، حرصا على صحة الجميع، وتجنبا أيضا للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 3669 إصابة مؤكدة، وتعافي 4375 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 940 حالة. وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 683053 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 635191 حالة، والحالات النشطة 38926، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ترفع الإجمالي في المملكة إلى 8936 حالة.

نصف مليون زيارة للمنشآت التجارية في 4 شهور