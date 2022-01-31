عاجل | بيت خبرة لتطوير التدريب الإلكتروني

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير منظومة التدريب الأهلي الإلكترونية. وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عدة مبادرات سابقا، تستهدف تطوير التدريب الإلكتروني لمنشآت التدريب الأهلية، والتي تستهدف إتاحة الفرصة للمنشآت بتقديم الدورات التدريبية التطويرية المعتمدة، من خلال التدريب عن بعد باستخدام عدد من المنصات الرائدة العالمية، وفق ضوابط وإجراءات مقيدة لعملية التدريب الإلكتروني، تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب الأهلي. أهداف التدريب الإلكتروني -التوسع في المنشآت التدريبية الأهلية -فتح آفاق جديدة لمنشآت التدريب الأهلي -الاستفادة من الخبرات التدريبية في العالم ونقلها -الاستثمار الأمثل لعامل الوقت في عملية التدريب. -الاستثمار الأمثل في نقل المعرفة وإيجاد تدريب نوعي من خلال الوسائل والتقنيات الإلكترونية. -رفع جودة التدريب من خلال الاستفادة من الوسائل والتقنيات الإلكترونية. -التقليل من تكاليف التدريب، والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل الزحام المرورية. -إتاحة كافة البرامج التدريبية للمستفيدين باختلاف شرائحهم. خدمات التدريب الأهلي إنشاء رخصة منشأة المدرب المعتمد الاستعلامات الإلكترونية تسجيل المتدربين إضافة برنامج تدريب تسجيل الاختبارات الشاملة التحقق من الرخصة التدريب الأهلي بالأرقام المتدربون 527.498 المتدربات 405.357 المجموع 932.855 الخريجون 494.780 الخريجات 379.317 المجموع 874.097



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