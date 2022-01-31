تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال في المدينة المنورة

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة. وأوضح التجمع أن تدشين وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بالتعاون مع جمعية الطب المنزلي الخيرية بالمدينة المنورة هي الأولى من نوعها في المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار حرص التجمع على توفير الخدمات الطبية للمستفيدين بالمنطقة دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارجها، منوهًا بأن الوحدة تخدم أكثر من 150 طفلاً بمنطقة المدينة المنورة، وتحتوي على جهازين للغسيل.
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