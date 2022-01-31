عاجل | نصف حالات كورونا الحرجة بالرياض ومكة

وصل عدد حالات كورونا الحرجة في غرف العناية المركزة بالمستشفيات إلى 940 حالة، حيث تصدرت منطقتا الرياض ومكة المكرمة مناطق المملكة في أعداد هذه الحالات بنحو 465 حالة، وذلك بنسبة 49% من مجموع الحالات.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة فإن هناك زيادة كبيرة في الحالات الحرجة، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي أمس، وقال إن الوزارة تتابع بقية الحالات سواء المنومة أو من هي في العنايات الحرجة، والتي نلاحظ أن فيها نسبًا مرتفعة، ولكن نعلم دائمًا أن الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات في أسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها، ونحن نستبشر خيرًا في مقبل الأيام أن تشهد انخفاضًا، والأهم أن نواصل الاحترازات الوقائية والتقيد بها والحصول على اللقاحات المستحقة.

الجرعة التنشيطية

وأشار العبدالعالي إلى أن الجرعة المنشطة أو المعززة يستطيع الحصول عليها كل من مضى على أخذه للجرعة الثانية ما بين الـ 3 أشهر إلى ستة أشهر ممن تعادل أعمارهم 16 عامًا فأكثر، منوهًا إلى أن المتعافي من الإصابة بإمكانه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مباشرة.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 56 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.6 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

الإجراءات والعقوبات

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم، أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة مع القطاعات الحكومية كافة، من خلال تكثيف أمانات المناطق والبلديات الفرعية زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ حيث سجل القطاع البلدي نسبة امتثال مطمئنة.

وأبان السويلم أن الوزارة ممثلةً بأمانات المناطق، نفذت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة للوقاية من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية في الأول من شهر أكتوبر حتى يوم أمس؛ (528.489) زيارة.

وأوضح أن القطاع البلدي بالوزارة مستمر في تنفيذه للجولات الميدانية الرقابية، وذلك لمتابعة تطبيق الضوابط الوقائية الصادرة من الجهات الصحية من خلال أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ عبر زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشدد على أصحاب المنشآت والمحال التجارية؛ التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال «محصّن» وذلك عبر تطبيق «توكلنا»، بدءًا من يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022م؛ حرصًا على صحة الجميع، وتجنبًا أيضًا للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية. وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية كافة؛ عبر الالتزام بارتداء الكِمامَة في جميع الأوقات، والحرص على تعقيم اليدين واتباع التوجيهات الصحية الصادرة بذلك، إضافة إلى مبادرة المواطنين والمقيمين لاستكمال جرعات لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة.

الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة

الرياض 234

مكة المكرمة 231

المدينة المنورة 136

المنطقة الشرقية 131

القصيم 52

عسير 50

حائل 30

تبوك 20

نجران 20

جازان 19

الباحة 9

الحدود الشمالية 7

الجوف 1