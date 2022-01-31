400 متطوع بمساجد جدة

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة مبادرة توعوية بعنوان: «صلاتنا التزام» بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، حيث دشن المبادرة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي وعدد من المسؤولين بالفرع وجمع من المصلين.

وأوضح مدير الفرع بمنطقة مكة المكرمة أن صلاتنا التزام ستنطلق بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة من كافة فئات المجتمع الذين يسخرون أوقاتهم من أجل خدمة الدين والوطن وتوفير بيئة آمنة في بيوت الله، جل وعلا، أن هذه المبادرة تهدف إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرتادي بيوت الله، عز وجل، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية لأبناء وبنات دوت الخليج والمساهمة في مشاركتهم لخدمة بيوت الله، والربط بين الجهد الحكومي والعمل التطوعي لتوفير بيئة آمنة لمرتادي المساجد.