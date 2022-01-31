400 متطوع بمساجد جدة

وأوضح مدير الفرع بمنطقة مكة المكرمة أن صلاتنا التزام ستنطلق بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة من كافة فئات المجتمع الذين يسخرون أوقاتهم من أجل خدمة الدين والوطن وتوفير بيئة آمنة في بيوت الله، جل وعلا، أن هذه المبادرة تهدف إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرتادي بيوت الله، عز وجل، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية لأبناء وبنات دوت الخليج والمساهمة في مشاركتهم لخدمة بيوت الله، والربط بين الجهد الحكومي والعمل التطوعي لتوفير بيئة آمنة لمرتادي المساجد.
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