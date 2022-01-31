ضبط 49 كيلو جراما من المواد مخدرة

عاجل | بيت خبرة لتطوير التدريب الإلكتروني تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير منظومة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال في المدينة المنورة دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمير عسير يبدأ زيارة الأيام الـ 9 لبلقرن بدأت السبت فعاليات زيارة أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لمحافظة بلقرن ومراكزها التسعة، شمال منطقة... بلقرن: سعد آل عمار بلقرن: سعد آل عمار 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

400 متطوع بمساجد جدة دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة مبادرة توعوية بعنوان: «صلاتنا... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> دراسة لإيقاف زحف البرسوبس تنتشر بشكل متسارع وكثيف أشجار البرسوبس الضارة على امتداد أودية تهامة عسير وصولًا إلى جازان والقنفذة، وتسللت حتى وصلت لأحياء مراكز... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

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