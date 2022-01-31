ضبط 49 كيلو جراما من المواد مخدرة

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عاجل | بيت خبرة لتطوير التدريب الإلكتروني
تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير منظومة...
تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال في المدينة المنورة
دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة...
أمير عسير يبدأ زيارة الأيام الـ 9 لبلقرن
بدأت السبت فعاليات زيارة أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لمحافظة بلقرن ومراكزها التسعة، شمال منطقة...
400 متطوع بمساجد جدة
دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة مبادرة توعوية بعنوان: «صلاتنا...
دراسة لإيقاف زحف البرسوبس
تنتشر بشكل متسارع وكثيف أشجار البرسوبس الضارة على امتداد أودية تهامة عسير وصولًا إلى جازان والقنفذة، وتسللت حتى وصلت لأحياء مراكز...
القبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية...
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