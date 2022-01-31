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ضبط 49 كيلو جراما من المواد مخدرة

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e93d0438c9.jpgالرياض: سليمان العنزي
9ad3e83a2d.jpg28 جمادى الآخرة 1443 هـ
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تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال في المدينة المنورة

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمير عسير يبدأ زيارة الأيام الـ 9 لبلقرن

بدأت السبت فعاليات زيارة أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لمحافظة بلقرن ومراكزها التسعة، شمال منطقة...

icon-byline.pngبلقرن: سعد آل عمار
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

400 متطوع بمساجد جدة

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة مبادرة توعوية بعنوان: «صلاتنا...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ
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دراسة لإيقاف زحف البرسوبس

تنتشر بشكل متسارع وكثيف أشجار البرسوبس الضارة على امتداد أودية تهامة عسير وصولًا إلى جازان والقنفذة، وتسللت حتى وصلت لأحياء مراكز...

icon-byline.pngالمجاردة: محمد آل عمر
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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