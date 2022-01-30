الارشيف / اخبار السعوديه

القبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة

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حزمة خدمات لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن حُزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية...

d78a4ddd03.jpgجدة :دوت الخليج
219f197474.jpg27 جمادى الآخرة 1443 هـ

جامعة نورة تُدشن تطبيقها الإلكتروني لخدمة الطالبات

دشّنت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم هوية الطالبة الرقمية في تطبيق طالبات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

29 ألف مخالفة لإجراءات والرياض الأعلى

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (29164) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

بدءا من 1 فبراير .. ظهور حالة محصن شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه بدءا من يوم الثلاثاء القادم 29 / 6 / 1443هـ، الموافق 1 / 2 / 2022، سيكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

دول تجيز شراء المحكومية

فيما تباينت طرق شراء المحكوميات في عدة دول بعضها يطبق على الأغنياء فقط والبعض الآخر يتم على شكل صفقات في أروقة المحكام، تدرس...

icon-byline.pngأبها : محمد الفهيد
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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