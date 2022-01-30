اتفاقية لتقديم برامج تدريبية في تعزيز الأمن الفكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتقديم سلسلة برامج تدريبية في تأصيل منهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري، وقعت جامعة الملك خالد، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

ومثل جامعة الملك عبدالعزيز في الاتفاقية رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومن جامعة الملك خالد رئيسها الدكتور فالح السلمي.

وترتكز الاتفاقية على تحقيق تعاون مثمر، عبر إقامة برنامج تدريبي لـ 60 متدربا من جامعة الملك خالد، وتقديم المقررات الأساسية لهم والمحاور الحيوية المعاصرة التي تكفل الانتساب الحضاري للإنسان السعودي إلى القيم الكونية والثقافة الإنسانية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إرساء أسس التواصل الثقافي والحضاري والإنساني لدى المستفيد، وترسيخ مفاهيم الأمن الفكري، وتطبيق استراتيجيات الذكاء الثقافي للتعامل مع الفرص والتحديات الفكرية في ظل ممارسات الإعلام الجديد، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة، والارتقاء بمستوى التعاون نحو مزيد من التكامل والتنسيق البناء.