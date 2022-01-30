شكرا لقرائتكم خبر اعتماد برنامج مساحة الابتكار الإثرائي بمدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت إدارة تعليم منطقة الرياض تنفيذ البرنامج الوزاري، برنامج مساحة الابتكار الإثرائي، ضمن خطة برنامج الموهوبين المدرسي، داعية مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى تنفيذه.

وأكد مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أهمية البرنامج، وأن العالم يشهد تنافسا دوليا لتحقيق مراكز ريادية في مؤشر الابتكار العالمي، وهو المؤشر الذي يصنف أداء الابتكار لأكثر من 130 اقتصادا حول العالم، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد والتنمية، والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأهاب بالمدارس الابتدائية والمتوسط خاصة، والمدارس عامة، إلى العمل الجاد على تطوير مجتمعات ابتكارية قادرة على الإنتاج المبدع والمتميز، وإعداد جيل منافس عالميا، من خلال تطوير برامج رعاية الموهوبين المدرسية، بما يتوافق مع التوجهات والتطورات الحديثة لوزارة التعليم، وأحدث الاتجاهات والممارسات العالمية في تربية الموهوبين ومهارات المستقبل.