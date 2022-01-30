معالجة أشكال التشوه البصري جنوب العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس السيارات والهياكل التالفة جنوب مكة المكرمة بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا، مشيرة إلى إزالة 36 سيارة تالفة من قبل اللجنة المختصة في مخططات ولي العهد ومجمع الصناعية ضمن النطاق الإشرافي لبلدية جنوب مكة الفرعية. وأكدت الأمانة مواصلة الجهود المكثفة والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لجميع أشكال التشوه البصري ورفع مخلفات السيارات الموجودة، مهيبة بالجميع بضرورة التعاون مع البلدية الفرعية والبلديات المرتبطة في سرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها والمبادرة في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري في مكة المكرمة عبر تطبيق بلدي ضمن حملة (صور وأرسل) أو من خلال مركز البلاغات البلدية الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.



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