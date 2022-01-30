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انخفاض بلاغات قضايا حقوق الإنسان في 2020م

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- بواسطة أيمن الوشواش - انخفض عدد القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 2020 م، والتي بلغت 1987 قضية، مقارنة بعدد القضايا التي وردت للجمعية في 2019 م والتي بلغ عددها حينها 3739 قضية، وذلك بحسب أحدث تقرير سنوي صدر عن الجمعية.

وتصدرت قضايا السجناء ب 504 قضايا من إجمالي القضايا الواردة وكان أعلاها المطالبة بإطلاق السراح، تلتها القضايا الإدارية ب 295 قضية وكان أعلاها طلب إعادة النظر، وثالثا قضايا الأحوال المدنية ب 277 قضية وكان أعلاها طلب أوراق ثبوتية.

القضايا الواردة للجمعية حسب تصنيفها

إجمالي1987

سجناء 504

مطالبة بإطلاق السراح 277

ضعف الرعاية الصحية لدى السجن 48

إدارية 295

طلب إعادة النظر 147

اعتراض على قرار 57

أحوال مدنية 277

أوراق ثبوتية 187

طلب جنسية 31

عنف أسري184

عنف بدني ونفسي 146

عنف ناتج عن إدمان9

عنف ضدالطفل139

إساءة جسدية 32

حرمان من التعليم 31

عمالية133

مطالبة العامل بحقوقه المالية 74

أوراق ثبوتية 187 منع العامل من السفر لبلاده 11

أحوال شخصية117

نفقة 26

حرمان من رؤية الأولاد 25

قضائية58

اعتراض على حكم 31

طلب إعادة نظر 17

أخرى280

طلب مساعدات مالية 95

منازعات بين أفراد أو شركات 83

القضايا الواردة للجمعية حسب الفرع المقدم فيه البلاغ

الرياض 601

الدمام 386

جدة 280

القصيم 201

مكة 142

المدينة 112

عسير 111

الجوف 37

القضايا الواردة حسب جنس المبلغ

ذكور1202

إناث 785

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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