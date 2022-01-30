انخفاض بلاغات قضايا حقوق الإنسان في 2020م

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وتصدرت قضايا السجناء ب 504 قضايا من إجمالي القضايا الواردة وكان أعلاها المطالبة بإطلاق السراح، تلتها القضايا الإدارية ب 295 قضية وكان أعلاها طلب إعادة النظر، وثالثا قضايا الأحوال المدنية ب 277 قضية وكان أعلاها طلب أوراق ثبوتية.
القضايا الواردة للجمعية حسب تصنيفها
إجمالي1987
سجناء 504
مطالبة بإطلاق السراح 277
ضعف الرعاية الصحية لدى السجن 48
إدارية 295
طلب إعادة النظر 147
اعتراض على قرار 57
أحوال مدنية 277
أوراق ثبوتية 187
طلب جنسية 31
عنف أسري184
عنف بدني ونفسي 146
عنف ناتج عن إدمان9
عنف ضدالطفل139
إساءة جسدية 32
حرمان من التعليم 31
عمالية133
مطالبة العامل بحقوقه المالية 74
أوراق ثبوتية 187 منع العامل من السفر لبلاده 11
أحوال شخصية117
نفقة 26
حرمان من رؤية الأولاد 25
قضائية58
اعتراض على حكم 31
طلب إعادة نظر 17
أخرى280
طلب مساعدات مالية 95
منازعات بين أفراد أو شركات 83
القضايا الواردة للجمعية حسب الفرع المقدم فيه البلاغ
الرياض 601
الدمام 386
جدة 280
القصيم 201
مكة 142
المدينة 112
عسير 111
الجوف 37
القضايا الواردة حسب جنس المبلغ
ذكور1202
إناث 785
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