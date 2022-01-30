انخفاض بلاغات قضايا حقوق الإنسان في 2020م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض عدد القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 2020 م، والتي بلغت 1987 قضية، مقارنة بعدد القضايا التي وردت للجمعية في 2019 م والتي بلغ عددها حينها 3739 قضية، وذلك بحسب أحدث تقرير سنوي صدر عن الجمعية. وتصدرت قضايا السجناء ب 504 قضايا من إجمالي القضايا الواردة وكان أعلاها المطالبة بإطلاق السراح، تلتها القضايا الإدارية ب 295 قضية وكان أعلاها طلب إعادة النظر، وثالثا قضايا الأحوال المدنية ب 277 قضية وكان أعلاها طلب أوراق ثبوتية. القضايا الواردة للجمعية حسب تصنيفها إجمالي1987 سجناء 504 مطالبة بإطلاق السراح 277 ضعف الرعاية الصحية لدى السجن 48 إدارية 295 طلب إعادة النظر 147 اعتراض على قرار 57 أحوال مدنية 277 أوراق ثبوتية 187 طلب جنسية 31 عنف أسري184 عنف بدني ونفسي 146 عنف ناتج عن إدمان9 عنف ضدالطفل139 إساءة جسدية 32 حرمان من التعليم 31 عمالية133 مطالبة العامل بحقوقه المالية 74 أوراق ثبوتية 187 منع العامل من السفر لبلاده 11 أحوال شخصية117 نفقة 26 حرمان من رؤية الأولاد 25 قضائية58 اعتراض على حكم 31 طلب إعادة نظر 17 أخرى280 طلب مساعدات مالية 95 منازعات بين أفراد أو شركات 83 القضايا الواردة للجمعية حسب الفرع المقدم فيه البلاغ الرياض 601 الدمام 386 جدة 280 القصيم 201 مكة 142 المدينة 112 عسير 111 الجوف 37 القضايا الواردة حسب جنس المبلغ ذكور1202 إناث 785

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