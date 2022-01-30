شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الكليجا ببريدة يرفد الأسر المنتجة ويفتح أبواب التسويق المنظم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كونها تعبر عن جزء من التراث السعودي العريق، مع دورها في إبراز هوية المملكة وأصالتها، استقطبت الأكلات الشعبية السعودية في مهرجان الكليجا ببريدة، المواطنين والمقيمين والسياح.

ويشكل مهرجان الكليجا رافدا مهما للأسر المنتجة وبابا من أبواب التسويق المنظم لمنتجاتها، لدخول فضاءات اقتصادية رحبة، كما بات حلقة وصل بين الأسرة والمهتمين بالأكلات الشعبية، ومن بين تلك الأكلات الشعبية أكلة « الكليجا « التي تتفنن الكثير من الأسر في تحضيرها، ولها أنواع ومشتقات متنوعة كمعمول الكليجا وكليجا الدبس والتوفي وزيت الزيتون وغيرها من الأصناف التي تجد رواجا ملموسا من المستهلكين.

ومع التقدم والازدهار الذي تشهده المملكة لم تغير الحضارة ما كان عليه الآباء والأجداد، ولم تؤثر في وجود الأكلات الشعبية السعودية، بل ما زالت تراثا عريقا يفاخر به الجميع.

يذكر أن مهرجان الكليجا يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والسيدات والشباب، ويعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، كما أوجد منصة لتطوير وتسويق وعرض وبيع المنتجات الشعبية.

ويقدم المهرجان، للزوار والمهتمين بتسويق المنتجات الشعبية جملة من الفعاليات الهادفة، وتأصيل العمل الحر لأكثر من 150 أسرة منتجة بمشاركة 155 منفذا للقطاع التجاري المتخصص بالأكلات الشعبية، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك في مركز النخلة بمدينة بريدة.

كما تقدم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم المنظم للمهرجان بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية دورات تدريبية متخصصة تعنى بنشر ثقافة العمل الحر وبناء الهوية التجارية، وأخرى بعنوان «تسعير وتغليف المنتجات»، إضافة إلى دورة بعنوان «مخطط العمل الحر» وأخرى بعنوان «الاستثمار في الامتياز التجاري»، ودورة بعنوان «برامج تمويل المشاريع الصغيرة» وورشة عمل بعنوان «الإرشاد للمشاريع متناهية الصغر»، التي يقدمها نخبة من المدربين المتخصصين.