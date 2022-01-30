شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأميرة نورة تدشن تطبيقها الالكتروني لخدمة الطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس العيسى، أمس هوية الطالبة الرقمية في تطبيق طالبات نورة، المقدم لطالبات الجامعة من أجل ضمان وصولهن الآمن والسريع إلى الخدمات، ومد جسور التواصل بين الجامعة وطالباتها.

ويهدف التطبيق إلى توفير أعلى درجات الاحترافية والجودة في تقديم الخدمات المتعددة، من وكالات الجامعة وعماداتها كافة إلى الطالبات بتقنية جاذبة وسهلة، كما يقدم لمستخدميه ورواده واجهة ميسرة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، أن التطبيق يأتي ضمن خطط الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات التقنية الذكية المقدمة للطالبات، وبما يعزز لديهن الشعور بالانتماء للجامعة، ويضمن جودة الخدمات المقدمة في البيئة التعليمية عبر أجهزتهن الذكية، بشكل ينسجم مع هوية الجامعة في بوابتها الالكترونية، بالشراكة مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وعمادة شؤون الطالبات.