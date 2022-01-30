شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأميرة نورة تدشن تطبيقها الالكتروني لخدمة الطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف التطبيق إلى توفير أعلى درجات الاحترافية والجودة في تقديم الخدمات المتعددة، من وكالات الجامعة وعماداتها كافة إلى الطالبات بتقنية جاذبة وسهلة، كما يقدم لمستخدميه ورواده واجهة ميسرة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضحت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، أن التطبيق يأتي ضمن خطط الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات التقنية الذكية المقدمة للطالبات، وبما يعزز لديهن الشعور بالانتماء للجامعة، ويضمن جودة الخدمات المقدمة في البيئة التعليمية عبر أجهزتهن الذكية، بشكل ينسجم مع هوية الجامعة في بوابتها الالكترونية، بالشراكة مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وعمادة شؤون الطالبات.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تدشن تطبيقها الالكتروني لخدمة الطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.