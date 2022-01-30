«كاوست» تفوز بجائزة أفضل فريق أمني لعام 2021م

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وأوضح نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان أن الجامعة نفذت بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وما تلاه من عمليات إغلاق، نهجا محددا، ركز في عملياته على 3 مشكلات واضحة، وهي: مخاطر انتقال الفيروس من الخارج إلى داخل «كاوست»، ومخاطر تفشي المرض داخل جامعة الملك عبدالله، ومخاطر العدوى المتبادلة عند تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع.
وبين أن إدارة الأمن في «كاوست» نفذت العديد من الإجراءات، كان من بينها استضافة عدد كاف من قادة وأفراد الأمن في جامعة الملك عبدالله لإدارة العمليات الأمنية، والتأكد من عدم إصابتهم بالخارج، واعتماد دخول قائمة بأسماء البائعين والموردين لتجار التجزئة الذين تراقبهم وتفحصهم شركاتهم بانتظام؛ بحثا عن أعراض «كوفيد 19»، فضلا عن الموافقة على دخول عمال البناء للعمل في مشاريع البناء المعزولة، ومنعهم من الوصول أو التفاعل مع المجتمع.
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