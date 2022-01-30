شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة وتحرير 42 مخالفة للاحترازات بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الباحة 2240 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية، وتحرير 42 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.