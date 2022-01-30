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إغلاق 11 منشأة وتحرير 42 مخالفة للاحترازات بالباحة

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الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الباحة 2240 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية، وتحرير 42 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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