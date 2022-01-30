القيادة تهنئ رئيسة هندوراس بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيومارا كاسترو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية هندوراس.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيومارا كاسترو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية هندوراس.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والرقي.