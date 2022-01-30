شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيسة هندوراس بمناسبة أدائها اليمين الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيومارا كاسترو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية هندوراس.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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