شكرا لقرائتكم خبر السجن ومصادرة ملياري ريال وغرامة 100 مليون لمدانين بغسل الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال، وتضمن الحكم العقوبة بالسجن ومصادرة ملياري ريال وغرامة 100 مليون ريال للمدانين.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن شخصين زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، بلغت تلك الأموال قرابة ملياري ريال، ثم جرى تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.

وأكد أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.

الحكم الصادر تضمن:

