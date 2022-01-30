إنجاز 65% من مشروع طريق جلوي بن عبدالعزيز في نجران

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وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله دلبوح، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشددا على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها، وفقا لأعلى معايير الجودة والأداء.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب، أن المشروع تضمن استكمال إعادة تأهيل الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز من دوار المصمك وحتى طريق الملك فهد وتحويله من طريق مفرد لطريق مزدوج بطول 2100م، وعرض 7.20م وجزيرة وسطية بعرض 2م، ومواقف طولية للسيارات من الإسفلت بعرض 2.50م، وتركيب أرصفة من الانترلوك على جانبي الطريق، ومسار للدرجات من الخرسانة الممشطة بعرض 2م، وإنارة 59 عمودا بطول 12 م بالجزيرة الوسطية، و228 عمود ديكوري بارتفاع 6 أمتار على جانبي الطريق إلى جانب سفلتة الطريق والمواقف الطولية للسيارات، وتنفيذ أعمال بناء الخرسانة الممشطة في الجزيرة الوسطية.
وأشار آل نصيب إلى أن العمل يشمل تركيب إنترلوك الأرصفة بالممشى على جانبي الطريق والأعمدة الديكورية بالممشى، وتمديد شبكة الري وخزان المياه، مشيرا إلى توفير الأمانة الكوادر الفنية المؤهلة للقيام بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة، سعيا منها لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها، وفقا لأعلى معايير ومستويات الجودة والأداء.
تضمن مشروع طريق الأمير جلوي بن عبد العزيز:
- إعادة تأهيل الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز من دوار المصمك وحتى طريق الملك فهد
- تحويله من طريق مفرد لطريق مزدوج بطول 2100م، وعرض 7.20م
- جزيرة وسطية بعرض 2م
- مواقف طولية للسيارات من الاسفلت بعرض 2.50م
- تركيب أرصفة من الإنترلوك على جانبي الطريق
- مسار للدراجات من الخرسانة الممشطة بعرض 2م
- إنارة 59 عمودا بطول 12م بالجزيرة الوسطية
- 228 عمودا ديكوريا بارتفاع 6 أمتار على جانبي الطريق
- سفلتة الطريق والمواقف الطولية للسيارات
- تنفيذ أعمال بناء الخرسانة الممشطة في الجزيرة الوسطية
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